«Что за дичь?» Бывший одноклубник Рантанена упрекнул «Колорадо» в обмене финна

Защитник «Филадельфии Флайерз» Эрик Джонсон, ранее выступавший за «Колорадо Эвеланш», отреагировал на пост своего бывшего клуба в социальных сетях, в котором «лавины» попрощались с одним из своих лидеров Микко Рантаненом, который накануне был обменян в «Каролину Харрикейнз».

«Что за дичь?» — написал Джонсон в реплаях к публикации.

Отметим, что 36-летний Эрик Джонсон защищал цвета «Колорадо» в течении 12 сезонов.

Напомним, Рантанен перешёл в «Каролину» в результате громкого трёхстороннего обмена, в котором участвовал также «Чикаго Блэкхоукс». По итогам сделки «лавины» получили за финна чешского нападающий Мартина Нечаса, его коллегу по амплуа Джека Друри от «Харрикейнз» и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025.