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Гол+пас Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину». Рантанен и Деанджело без очков

Гол+пас Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину». Рантанен и Деанджело без очков
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 05:18     0:2 Ахо (Чатфилд) – 06:30     1:2 Романов (Сизикас, Пелеч) – 17:53     2:2 Ли (Хорват, Романов) – 46:26     3:2 Нельсон (Палмьери) – 62:03    

В составе «островитян» шайбами отметились Александр Романов, Андерс Ли и Брок Нельсон. На счету россиянина в этой встрече также результативная передача.

У «Харрикейнз» голы забили Джек Рослович и Себастьян Ахо. Ассистом также отметился российский защитник «ураганов» Дмитрий Орлов. Его одноклубник и соотечественник Пётр Кочетков отразил 23 броска по своим воротам.

Отметим, что в этом матче дебютировали за свои команды сразу два хоккеиста: Микко Рантанен за «Каролину» и Тони Деанджело за «Айлендерс». Отметиться набранными очками они не смогли.

Команда из Нью-Йорка набрала 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» там же идёт на второй строчке с 64 баллами.

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