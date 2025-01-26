Гол+пас Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину». Рантанен и Деанджело без очков

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2 ОТ).

В составе «островитян» шайбами отметились Александр Романов, Андерс Ли и Брок Нельсон. На счету россиянина в этой встрече также результативная передача.

У «Харрикейнз» голы забили Джек Рослович и Себастьян Ахо. Ассистом также отметился российский защитник «ураганов» Дмитрий Орлов. Его одноклубник и соотечественник Пётр Кочетков отразил 23 броска по своим воротам.

Отметим, что в этом матче дебютировали за свои команды сразу два хоккеиста: Микко Рантанен за «Каролину» и Тони Деанджело за «Айлендерс». Отметиться набранными очками они не смогли.

Команда из Нью-Йорка набрала 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» там же идёт на второй строчке с 64 баллами.