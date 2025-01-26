«Рейнджерс» объявили о подписании долгосрочного контракта с защитником Уильямом Боргеном

«Нью-Йорк Рейнджерс» и защитник Уильям Борген подписали трудовое соглашение на пять лет, сообщает пресс-служба «копов» в социальных сетях.

Зарплата хоккеиста по новому контракту не раскрывается.

Напомним, 28-летний американец пополнил состав «Рейнджерс» 19 декабря в результате обмена из «Сиэтл Кракен». В той сделке «синерубашечники» отправили в один из самых молодых клубов лиги финского нападающего Каапо Какко.

На данный момент Борген успел провести 17 матчей за команду из Нью-Йорка, в которых набрал 3 (1+2) очка. С момента своего перехода он стал пятым в команде по заблокированным броскам (29) и третьим по хитам (30).

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 52 очками.