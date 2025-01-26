Невероятный по красоте гол Марченко в овертайме принёс победу «Коламбусу» над «Кингз»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал автором победного гола своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), который прошёл этой ночью, 26 января.
Шайба россиянина стала одной из самых эффектных в этот игровой день. Кирилл получил передачу в своей зоне от своего соотечественника Ивана Проворова, стремительно прошёл по левому флангу, красиво обошёл Кевина Фиалу не оставил шансов голкиперу «Кингз» Дарси Кемперу.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 20-й шайбы Марченко в нынешнем сезоне:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего нападающего 53 (20+33) очка в 50 матчах.
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