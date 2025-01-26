Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Невероятный по красоте гол Марченко в овертайме принёс победу «Коламбусу» над «Кингз»

Невероятный по красоте гол Марченко в овертайме принёс победу «Коламбусу» над «Кингз»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал автором победного гола своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), который прошёл этой ночью, 26 января.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Веренски (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 09:24     1:1 Дано (Фиала) – 12:55     2:1 Фаббро (Сиверсон, ван Римсдайк) – 42:51     2:2 Байфилд (Лаферрье, Дано) – 58:55     3:2 Марченко (Проворов, Дэнфорт) – 63:45    

Шайба россиянина стала одной из самых эффектных в этот игровой день. Кирилл получил передачу в своей зоне от своего соотечественника Ивана Проворова, стремительно прошёл по левому флангу, красиво обошёл Кевина Фиалу не оставил шансов голкиперу «Кингз» Дарси Кемперу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 20-й шайбы Марченко в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего нападающего 53 (20+33) очка в 50 матчах.

Материалы по теме
Южный рай и невыгодный канадский рынок. Какие налоги платят игроки разных клубов НХЛ?
Южный рай и невыгодный канадский рынок. Какие налоги платят игроки разных клубов НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android