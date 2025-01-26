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Кузьменко — о первой шайбе «Миннесоте»: наверное, 100 раз поблагодарил Кадри за этот пас

Кузьменко — о первой шайбе «Миннесоте»: наверное, 100 раз поблагодарил Кадри за этот пас
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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко, отметившийся дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:4), прокомментировал свой первый гол в этой встрече, отметив заслугу в нём своего одноклубника Назема Кадри.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 06:58 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 09:34     1:2 Поспишил (Кузьменко, Шарангович) – 32:28     1:3 Андерссон (Баклунд, Поспишил) – 39:52 (pp)     1:4 Бишоп (Ломберг) – 51:53     2:4 Годро (Хартман, Росси) – 54:15 (pp)     2:5 Кузьменко (Шарангович, Уигар) – 54:29     3:5 Фолиньо (Росси, Болди) – 58:46     4:5 Цуккарелло (Сперджен, Росси) – 59:33    

«Хороший гол. Очень важный гол, он мне понравился. Это был очень важный матч, для нас каждая игра очень важная, потому что мы боремся за плей-офф. Мы провели хороший матч, каждый из нас. Рад, что мы победили сегодня.

Ждал ли я передачи от Кадри? Я увидел свободное пространство, немного продвинулся к воротам и крикнул Кадри: «пас, пас, пас, ну пожалуйста». Он сделал передачу, я обрадовался и получился хороший гол. Я, наверное, 100 раз сказал Кадри «спасибо», — сказал Кузьменко в интервью журналистам после матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кузьменко 14 (4+10) очков в 35 матчах.

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