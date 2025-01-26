Кузьменко — о первой шайбе «Миннесоте»: наверное, 100 раз поблагодарил Кадри за этот пас

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко, отметившийся дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:4), прокомментировал свой первый гол в этой встрече, отметив заслугу в нём своего одноклубника Назема Кадри.
«Хороший гол. Очень важный гол, он мне понравился. Это был очень важный матч, для нас каждая игра очень важная, потому что мы боремся за плей-офф. Мы провели хороший матч, каждый из нас. Рад, что мы победили сегодня.
Ждал ли я передачи от Кадри? Я увидел свободное пространство, немного продвинулся к воротам и крикнул Кадри: «пас, пас, пас, ну пожалуйста». Он сделал передачу, я обрадовался и получился хороший гол. Я, наверное, 100 раз сказал Кадри «спасибо», — сказал Кузьменко в интервью журналистам после матча.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кузьменко 14 (4+10) очков в 35 матчах.
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