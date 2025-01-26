Марченко рассказал, что помогло «Коламбусу» улучшить результаты по ходу нынешнего сезона

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, ставший автором победной шайбы «жакетов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), объяснил, что помогло команде стать лучше после не самого удачного старта сезона.

«Мы особо не расстраиваемся. Мы продолжаем двигаться вперёд. Мы доверяем друг другу и мы знаем, что можем выиграть каждый матч», — сказал Марченко в интервью журналистам после матча.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего нападающего 53 (20+33) очка в 50 матчах. Прямо сейчас Марченко является лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Блю Джекетс». Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 55 очками.