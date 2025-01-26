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Марченко рассказал, что помогло «Коламбусу» улучшить результаты по ходу нынешнего сезона

Марченко рассказал, что помогло «Коламбусу» улучшить результаты по ходу нынешнего сезона
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, ставший автором победной шайбы «жакетов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), объяснил, что помогло команде стать лучше после не самого удачного старта сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Веренски (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 09:24     1:1 Дано (Фиала) – 12:55     2:1 Фаббро (Сиверсон, ван Римсдайк) – 42:51     2:2 Байфилд (Лаферрье, Дано) – 58:55     3:2 Марченко (Проворов, Дэнфорт) – 63:45    

«Мы особо не расстраиваемся. Мы продолжаем двигаться вперёд. Мы доверяем друг другу и мы знаем, что можем выиграть каждый матч», — сказал Марченко в интервью журналистам после матча.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего нападающего 53 (20+33) очка в 50 матчах. Прямо сейчас Марченко является лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Блю Джекетс». Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 55 очками.

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