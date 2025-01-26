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Георгиева заменили на Аскарова в игре с «Флоридой». Ярослав пропустил трижды за 13 минут

Георгиева заменили на Аскарова в игре с «Флоридой». Ярослав пропустил трижды за 13 минут
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Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Александр Георгиев был заменён в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт – 05:47     1:1 Сеси (Уолман) – 06:50     2:1 Смит (Ферраро, Зеттерлунд) – 07:22     2:2 Беннетт (Грир, Миккола) – 14:27     2:3 Экблад (Ткачук) – 17:08     2:4 Грир (Носек) – 23:01     2:5 Ткачук (Барков, Экблад) – 25:35 (pp)     2:6 Боквист (Лунделль, Вераге) – 33:07     2:7 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 36:25    

Тренерский штаб «акул» принял решение поставить в ворота другого россиянина, Ярослава Аскарова, после того как Георгиев пропустил четыре шайбы чуть более чем за период. Однако данная рокировка не принесла дивидентов калифорнийской команде. Аскаров пропустил трижды уже в течение 13 минут после выхода на лёд.

Отметим, что Георгиев пополнил состав «Сан-Хосе» в начале декабря в результате обмена из «Колорадо Эвеланш». В текущем регулярном чемпионате 28-летний голкипер, без учёта этой встречи, сыграл в 11 матчах за «Шаркс», отражая 88,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,79. На счету 22-летнего Аскарова 10 матчей, 90,3% сейвов и коэффициент надёжности 2,93.

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