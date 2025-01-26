Георгиева заменили на Аскарова в игре с «Флоридой». Ярослав пропустил трижды за 13 минут

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Александр Георгиев был заменён в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты.
Тренерский штаб «акул» принял решение поставить в ворота другого россиянина, Ярослава Аскарова, после того как Георгиев пропустил четыре шайбы чуть более чем за период. Однако данная рокировка не принесла дивидентов калифорнийской команде. Аскаров пропустил трижды уже в течение 13 минут после выхода на лёд.
Отметим, что Георгиев пополнил состав «Сан-Хосе» в начале декабря в результате обмена из «Колорадо Эвеланш». В текущем регулярном чемпионате 28-летний голкипер, без учёта этой встречи, сыграл в 11 матчах за «Шаркс», отражая 88,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,79. На счету 22-летнего Аскарова 10 матчей, 90,3% сейвов и коэффициент надёжности 2,93.
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