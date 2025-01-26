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«В НХЛ ты должен быть готов к этому». Друри оценил свой обмен из «Каролины» в «Колорадо»

«В НХЛ ты должен быть готов к этому». Друри оценил свой обмен из «Каролины» в «Колорадо»
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Нападающий «Колорадо» Джек Друри оценил свой обмен из «Каролины Харрикейнз» и прокомментировал первое поражение в составе «лавин» в матче с «Бостоном» (1:3).

«Это был довольно сумасшедший обмен. Вчера был странный день, но когда играешь в НХЛ, ты должен быть готов к таким вещам, независимо от ситуации, тебе просто нужно быть готовым играть. Очевидно, было тяжело уступать сегодня, и это никогда не бывает весело, однако у нас есть следующий матч, так что мы должны быть готовы обойти «Рейнджерс», — цитирует Друри пресс-служба клуба.

Напомним, Рантанен перешёл в «Каролину» в результате громкого трёхстороннего обмена, в котором участвовал также «Чикаго Блэкхоукс». По итогам сделки «лавины» получили за финна чешского нападающий Мартина Нечаса, его коллегу по амплуа Джека Друри от «Харрикейнз» и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025.

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