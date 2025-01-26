«Я почти не спал этой ночью». Нечас рассказал об ощущениях после обмена в «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас, накануне пополнивший состав «лавин» в результате громкого обмена из «Каролины Харрикейнз», рассказал о своих ощущения от переезда в Денвер. Этой ночью чех дебютировал за новую команду в матче с «Бостон Брюинз» (1:3).

«Это было безумием, и я почти не спал этой ночью, но было здорово познакомиться с этими парнями, и я очень рад этому», — приводит слова Нечаса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в игре с «Брюинз» Мартину не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, 26-летний чешский хоккеист был обменян вместе с другим нападающим «Харрикейнз», Джеком Друри, на звёздного финского форварда Микко Рантанена. Нечас защищал цвета «Каролины» с сезона-2017/2018.