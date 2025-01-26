«Я почти не спал этой ночью». Нечас рассказал об ощущениях после обмена в «Колорадо»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас, накануне пополнивший состав «лавин» в результате громкого обмена из «Каролины Харрикейнз», рассказал о своих ощущения от переезда в Денвер. Этой ночью чех дебютировал за новую команду в матче с «Бостон Брюинз» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Пярссинен, Миттельштадт) – 21:30 1:1 Гики (Пастрняк, Пик) – 40:25 2:1 Гики (Пастрняк, Заха) – 45:44 3:1 Пастрняк (Маршан, Койл) – 59:57
«Это было безумием, и я почти не спал этой ночью, но было здорово познакомиться с этими парнями, и я очень рад этому», — приводит слова Нечаса официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в игре с «Брюинз» Мартину не удалось отметиться результативными действиями.
Напомним, 26-летний чешский хоккеист был обменян вместе с другим нападающим «Харрикейнз», Джеком Друри, на звёздного финского форварда Микко Рантанена. Нечас защищал цвета «Каролины» с сезона-2017/2018.
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