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«Я почти не спал этой ночью». Нечас рассказал об ощущениях после обмена в «Колорадо»

«Я почти не спал этой ночью». Нечас рассказал об ощущениях после обмена в «Колорадо»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас, накануне пополнивший состав «лавин» в результате громкого обмена из «Каролины Харрикейнз», рассказал о своих ощущения от переезда в Денвер. Этой ночью чех дебютировал за новую команду в матче с «Бостон Брюинз» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Пярссинен, Миттельштадт) – 21:30     1:1 Гики (Пастрняк, Пик) – 40:25     2:1 Гики (Пастрняк, Заха) – 45:44     3:1 Пастрняк (Маршан, Койл) – 59:57    

«Это было безумием, и я почти не спал этой ночью, но было здорово познакомиться с этими парнями, и я очень рад этому», — приводит слова Нечаса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в игре с «Брюинз» Мартину не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, 26-летний чешский хоккеист был обменян вместе с другим нападающим «Харрикейнз», Джеком Друри, на звёздного финского форварда Микко Рантанена. Нечас защищал цвета «Каролины» с сезона-2017/2018.

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