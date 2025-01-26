«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», прервав шестиматчевую победную серию в НХЛ

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26 января на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

В составе победителей обе заброшенные шайбы в свой актив записал американский защитник Куинн Хьюз. У гостей в сегодняшнем матче отличился канадский форвард Пьер-Люк Дюбуа, на гол которому ассистировали Коннор Макмайкл и Алексей Протас.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями сегодня отличиться не сумел.

«Вашингтон» остался на первой строчке Востока с 71 очком, «Ванкувер» теперь девятый на Западе, у них — 52 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.