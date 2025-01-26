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«Флорида» разгромила «Сан-Хосе» в матче с участием трёх российских голкиперов

«Флорида» разгромила «Сан-Хосе» в матче с участием трёх российских голкиперов
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Флоридой Пантерз». Разгромную победу одержали гости со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт – 05:47     1:1 Сеси (Уолман) – 06:50     2:1 Смит (Ферраро, Зеттерлунд) – 07:22     2:2 Беннетт (Грир, Миккола) – 14:27     2:3 Экблад (Ткачук) – 17:08     2:4 Грир (Носек) – 23:01     2:5 Ткачук (Барков, Экблад) – 25:35 (pp)     2:6 Боквист (Лунделль, Вераге) – 33:07     2:7 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 36:25    

Голами в составе «Флориды» отметились Нейт Шмидт, Сэм Беннет, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Мэттью Ткачук, Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт. За «акул» шайбы забросили Коди Сеси и Уилл Смит. Примечательно, что в матче приняли участие трое российских вратарей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 22 броска. В середине второго периода тренерский штаб «акул» принял решение поставить в ворота другого россиянина, Ярослава Аскарова, после того как Александр Георгиев пропустил четыре шайбы чуть более чем за период.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» на своей площадке уверенно обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2. Голом отметился защитник «уток» Павел Минтюков.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Минтюков (Лисон, Харкинс) – 04:15     1:1 Нюквист (Форсберг) – 14:50     2:1 Мактавиш (Киллорн, Зеграс) – 19:55     2:2 О'Райлли (Форсберг, Вильсбю) – 25:07     3:2 Харкинс (Гудас, Лисон) – 30:46     4:2 Зеграс (Хеллесон, Дюмулен) – 31:48     5:2 Мактавиш (Терри, ЛаКомбе) – 34:20 (pp)    
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