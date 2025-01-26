«Флорида» разгромила «Сан-Хосе» в матче с участием трёх российских голкиперов

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Флоридой Пантерз». Разгромную победу одержали гости со счётом 7:2.

Голами в составе «Флориды» отметились Нейт Шмидт, Сэм Беннет, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Мэттью Ткачук, Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт. За «акул» шайбы забросили Коди Сеси и Уилл Смит. Примечательно, что в матче приняли участие трое российских вратарей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 22 броска. В середине второго периода тренерский штаб «акул» принял решение поставить в ворота другого россиянина, Ярослава Аскарова, после того как Александр Георгиев пропустил четыре шайбы чуть более чем за период.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» на своей площадке уверенно обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2. Голом отметился защитник «уток» Павел Минтюков.