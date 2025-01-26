НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 января

26 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 4:5. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко.

26 января на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями сегодня отличиться не сумел.