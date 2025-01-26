НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 января
Поделиться
26 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Пярссинен, Миттельштадт) – 21:30 1:1 Гики (Пастрняк, Пик) – 40:25 2:1 Гики (Пастрняк, Заха) – 45:44 3:1 Пастрняк (Маршан, Койл) – 59:57
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Цукер, Брайсон) – 16:28 1:1 Скиннер (Эмберсон) – 16:45 1:2 Кулих (Пауэр, Козенс) – 27:46 2:2 Ньюджент-Хопкинс (Капанен, Экхольм) – 33:20 3:2 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Бушар) – 48:59
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Бураковски, Стивенсон) – 22:16 1:1 Кросби (Ракелль, Летанг) – 24:34 2:1 Данн (Макканн, Стивенсон) – 37:46 (pp) 3:1 Толванен (Макканн, Райт) – 45:06 4:1 Бенирс (Какко) – 53:06
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Марнер, Экман-Ларссон) – 03:46 1:1 Штюцле (Сандерсон, Жиру) – 10:43 (pp) 2:1 Пинто (Хаймор, Шабо) – 50:47
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Робертсон, Хейсканен) – 07:07 0:2 Линделль (Хинц, Дадонов) – 09:36 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Веренски (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 09:24 1:1 Дано (Фиала) – 12:55 2:1 Фаббро (Сиверсон, ван Римсдайк) – 42:51 2:2 Байфилд (Лаферрье, Дано) – 58:55 3:2 Марченко (Проворов, Дэнфорт) – 63:45
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт, Ноэсен) – 15:52 0:2 Братт (Хэмилтон, Диллон) – 17:48 1:2 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 23:50 1:3 Татар (Хэмилтон, Лазар) – 32:56 2:3 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 37:05 3:3 Каррье (Гуле, Судзуки) – 43:34 3:4 Хьюз (Майер) – 64:06
В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 4:5. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 06:58 (pp) 1:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 09:34 1:2 Поспишил (Кузьменко, Шарангович) – 32:28 1:3 Андерссон (Баклунд, Поспишил) – 39:52 (pp) 1:4 Бишоп (Ломберг) – 51:53 2:4 Годро (Хартман, Росси) – 54:15 (pp) 2:5 Кузьменко (Шарангович, Уигар) – 54:29 3:5 Фолиньо (Росси, Болди) – 58:46 4:5 Цуккарелло (Сперджен, Росси) – 59:33
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Каспер (Комфер, Фишер) – 29:55 2:0 Расмуссен (Юханссон) – 59:32
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 05:18 0:2 Ахо (Чатфилд) – 06:30 1:2 Романов (Сизикас, Пелеч) – 17:53 2:2 Ли (Хорват, Романов) – 46:26 3:2 Нельсон (Палмьери) – 62:03
26 января на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями сегодня отличиться не сумел.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хьюз (Хёгландер, Гронек) – 12:23 2:0 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 21:24 2:1 Дюбуа (Протас, Макмайкл) – 52:31
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт – 05:47 1:1 Сеси (Уолман) – 06:50 2:1 Смит (Ферраро, Зеттерлунд) – 07:22 2:2 Беннетт (Грир, Миккола) – 14:27 2:3 Экблад (Ткачук) – 17:08 2:4 Грир (Носек) – 23:01 2:5 Ткачук (Барков, Экблад) – 25:35 (pp) 2:6 Боквист (Лунделль, Вераге) – 33:07 2:7 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 36:25
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Минтюков (Лисон, Харкинс) – 04:15 1:1 Нюквист (Форсберг) – 14:50 2:1 Мактавиш (Киллорн, Зеграс) – 19:55 2:2 О'Райлли (Форсберг, Вильсбю) – 25:07 3:2 Харкинс (Гудас, Лисон) – 30:46 4:2 Зеграс (Хеллесон, Дюмулен) – 31:48 5:2 Мактавиш (Терри, ЛаКомбе) – 34:20 (pp)
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2025
-
09:25
-
09:19
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:28
-
08:15
-
08:03
-
07:41
-
07:25
-
06:59
-
06:45
-
06:19
-
06:07
-
05:51
-
05:42
-
05:39
-
05:38
-
05:25
-
03:50
-
02:30
-
01:35
- 25 января 2025
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:31
-
22:21
-
22:08
-
22:00
-
21:44
-
21:32
-
21:19