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«Русский Бобби Орр». Латвийский вратарь «Коламбуса» — о шикарном голе Марченко в овертайме

«Русский Бобби Орр». Латвийский вратарь «Коламбуса» — о шикарном голе Марченко в овертайме
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Латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин ярко оценил великолепную победную шайбу российского нападающего Кирилла Марченко в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ). Россиянин в сольном проходе продавил защитника и, обыграв вратаря, завёл шайбу в дальний угол.

«Эта шайба была похожа на голы Бобби Орра — русского Бобби Орра», — цитирует Мерзликина пресс-служба клуба.

Марченко стал первым игроком в истории «Блю Джекетс», начавшим карьеру с 20 и более голов в трёх сезонах подряд. В текущем сезоне на счету российского нападающего 53 (20+33) очка в 50 матчах. Всего в НХЛ форвард набрал 120 (64+56) в 187 играх.

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