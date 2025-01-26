Линдгрен в прыжке сделал фантастический сейв ловушкой и спас пустые ворота «Вашингтона»

26 января на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

В концовке матча при счёте 1:2 тренерский штаб «Вашингтона» принял решение заменить вратаря шестым полевым игроком. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен поехал на скамейку запасных, но увидел, что шайба была перехвачена игроками «Ванкувера», и поспешил вернуться в ворота. Форвард «Кэнакс» Филлип Ди Джузеппе бросил по пустым воротам с середины площадки, но Линдгрен в прыжке футбольного вратаря ловушкой поймал шайбу, летевшую в сетку.

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