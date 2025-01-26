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Линдгрен в прыжке сделал фантастический сейв ловушкой и спас пустые ворота «Вашингтона»

Линдгрен в прыжке сделал фантастический сейв ловушкой и спас пустые ворота «Вашингтона»
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26 января на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хьюз (Хёгландер, Гронек) – 12:23     2:0 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 21:24     2:1 Дюбуа (Протас, Макмайкл) – 52:31    

В концовке матча при счёте 1:2 тренерский штаб «Вашингтона» принял решение заменить вратаря шестым полевым игроком. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен поехал на скамейку запасных, но увидел, что шайба была перехвачена игроками «Ванкувера», и поспешил вернуться в ворота. Форвард «Кэнакс» Филлип Ди Джузеппе бросил по пустым воротам с середины площадки, но Линдгрен в прыжке футбольного вратаря ловушкой поймал шайбу, летевшую в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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