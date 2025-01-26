«Это тяжело». Микко Рантанен поделился эмоциями от обмена из «Колорадо»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен поделился эмоциями от обмена из «Колорадо Эвеланш», за который финский форвард выступал на протяжении 10 сезонов. Нападающий принял участие в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ), в котором не отметился результативными действиями.

«Узнал об обмене вчера вечером, мало спал, было много эмоций, потому что я провёл 10 лет в Колорадо. Такой долгий срок, и потому тяжело. Но я чувствовал себя довольно хорошо сегодня. Очевидно, я могу играть лучше. Здесь много мастеровитых хоккеистов, и это отличная команда, так что всё должно быть хорошо», – цитирует Рантанена пресс-служба клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 50 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.