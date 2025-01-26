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«Это тяжело». Микко Рантанен поделился эмоциями от обмена из «Колорадо»

«Это тяжело». Микко Рантанен поделился эмоциями от обмена из «Колорадо»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен поделился эмоциями от обмена из «Колорадо Эвеланш», за который финский форвард выступал на протяжении 10 сезонов. Нападающий принял участие в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ), в котором не отметился результативными действиями.

«Узнал об обмене вчера вечером, мало спал, было много эмоций, потому что я провёл 10 лет в Колорадо. Такой долгий срок, и потому тяжело. Но я чувствовал себя довольно хорошо сегодня. Очевидно, я могу играть лучше. Здесь много мастеровитых хоккеистов, и это отличная команда, так что всё должно быть хорошо», – цитирует Рантанена пресс-служба клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 50 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.

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