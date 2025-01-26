Род Бриндамор оценил дебютный матч Рантанена и Холла за «Каролину»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил дебютный матч новичков команды — нападающих Микко Рантанена и Тейлора Холла. Оба не смогли отметиться результативными действиями во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Я думаю, что у Рантанена было несколько хороших голевых шансов сегодня. На самом деле у него было четыре или пять бросков, и все они могли достичь цели. Холл в третьем периоде, когда мы дали ему немного больше возможностей, внезапно стал очень заметным. Их адаптация займёт некоторое время. Они действительно не имеют никакого представления о том, как мы играем и где нам нужно быть, но они хорошие хоккеисты. Нам нужно помочь им адаптироваться в команде», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.