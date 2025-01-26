Род Бриндамор оценил дебютный матч Рантанена и Холла за «Каролину»
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил дебютный матч новичков команды — нападающих Микко Рантанена и Тейлора Холла. Оба не смогли отметиться результативными действиями во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 05:18 0:2 Ахо (Чатфилд) – 06:30 1:2 Романов (Сизикас, Пелеч) – 17:53 2:2 Ли (Хорват, Романов) – 46:26 3:2 Нельсон (Палмьери) – 62:03
«Я думаю, что у Рантанена было несколько хороших голевых шансов сегодня. На самом деле у него было четыре или пять бросков, и все они могли достичь цели. Холл в третьем периоде, когда мы дали ему немного больше возможностей, внезапно стал очень заметным. Их адаптация займёт некоторое время. Они действительно не имеют никакого представления о том, как мы играем и где нам нужно быть, но они хорошие хоккеисты. Нам нужно помочь им адаптироваться в команде», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2025
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:28
-
08:15
-
08:03
-
07:41
-
07:25
-
06:59
-
06:45
-
06:19
-
06:07
-
05:51
-
05:42
-
05:39
-
05:38
-
05:25
-
03:50
-
02:30
-
01:35
- 25 января 2025
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:31
-
22:21
-
22:08