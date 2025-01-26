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Род Бриндамор оценил дебютный матч Рантанена и Холла за «Каролину»

Род Бриндамор оценил дебютный матч Рантанена и Холла за «Каролину»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил дебютный матч новичков команды — нападающих Микко Рантанена и Тейлора Холла. Оба не смогли отметиться результативными действиями во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 05:18     0:2 Ахо (Чатфилд) – 06:30     1:2 Романов (Сизикас, Пелеч) – 17:53     2:2 Ли (Хорват, Романов) – 46:26     3:2 Нельсон (Палмьери) – 62:03    

«Я думаю, что у Рантанена было несколько хороших голевых шансов сегодня. На самом деле у него было четыре или пять бросков, и все они могли достичь цели. Холл в третьем периоде, когда мы дали ему немного больше возможностей, внезапно стал очень заметным. Их адаптация займёт некоторое время. Они действительно не имеют никакого представления о том, как мы играем и где нам нужно быть, но они хорошие хоккеисты. Нам нужно помочь им адаптироваться в команде», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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