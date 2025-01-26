«Мы сражались до конца». Александр Овечкин оценил поражение «Вашингтона» от «Ванкувера»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Ванкувер Кэнакс» (1:2) и отметил, что команда боролась до конца и имела шансы сравнять счёт. Россиянин не сумел отметиться результативными действиями.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хьюз (Хёгландер, Гронек) – 12:23 2:0 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 21:24 2:1 Дюбуа (Протас, Макмайкл) – 52:31
«Я думаю, что у нас были отличные голевые шансы. Вратарь соперника сыграл отлично, и вы могли видеть, как в концовке матча мы упустили несколько возможностей, шайба скакала по льду и отскакивала не в нашу пользу. В любом случае мы сражались до конца», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.
«Вашингтон» прервал свою шестиматчевую победную серию, но остался на первой строчке Востока с 71 очком.
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