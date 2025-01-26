Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины поражения в матче с «Ванкувером»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил причины поражения в матче с «Ванкувер Кэнакс» (1:2) и заявил, что соперник играл очень плотно и жёстко в обороне.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хьюз (Хёгландер, Гронек) – 12:23 2:0 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 21:24 2:1 Дюбуа (Протас, Макмайкл) – 52:31
«Против команды, которая защищается очень жёстко, очень структурированно, в силовой манере, не так много реального пространства для гола. Мы сделали несколько хороших вещей, но когда вы играете против такого вратаря, вам приходится прокладывать себе путь к голу через заслоны и подставления. Я просто чувствовал, что это была одна из тех игр, когда мы недостаточно хорошо справились с тем, чтобы создать опасность у чужих ворот. Соперник сделал это в двух своих голах, и в этом была разница», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
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