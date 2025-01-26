Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины поражения в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины поражения в матче с «Ванкувером»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил причины поражения в матче с «Ванкувер Кэнакс» (1:2) и заявил, что соперник играл очень плотно и жёстко в обороне.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хьюз (Хёгландер, Гронек) – 12:23     2:0 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 21:24     2:1 Дюбуа (Протас, Макмайкл) – 52:31    

«Против команды, которая защищается очень жёстко, очень структурированно, в силовой манере, не так много реального пространства для гола. Мы сделали несколько хороших вещей, но когда вы играете против такого вратаря, вам приходится прокладывать себе путь к голу через заслоны и подставления. Я просто чувствовал, что это была одна из тех игр, когда мы недостаточно хорошо справились с тем, чтобы создать опасность у чужих ворот. Соперник сделал это в двух своих голах, и в этом была разница», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», прервав шестиматчевую победную серию в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android