Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины поражения в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил причины поражения в матче с «Ванкувер Кэнакс» (1:2) и заявил, что соперник играл очень плотно и жёстко в обороне.

«Против команды, которая защищается очень жёстко, очень структурированно, в силовой манере, не так много реального пространства для гола. Мы сделали несколько хороших вещей, но когда вы играете против такого вратаря, вам приходится прокладывать себе путь к голу через заслоны и подставления. Я просто чувствовал, что это была одна из тех игр, когда мы недостаточно хорошо справились с тем, чтобы создать опасность у чужих ворот. Соперник сделал это в двух своих голах, и в этом была разница», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.