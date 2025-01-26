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И. Крикунов: СКА заметно лучше стал играть в обороне

И. Крикунов: СКА заметно лучше стал играть в обороне
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Бывший игрок КХЛ Илья Крикунов прокомментировал итоги встречи СКА — «Салават Юлаев» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

«СКА принимал одного из лидеров «Востока». Обе команды очень много забивают, все привыкли к тому, что в их матчах много голов. Сегодня было заброшено не так много шайб. При этом встречу нельзя назвать скучной, соперники создавали достаточное количество моментов, каждая команда нанесла не менее 40 бросков в створ. Хозяева действовали очень организованно. Заметно лучше стали действовать в обороне, хотя ошибки всё равно случались. Например, Ливо забивал из борьбы, но он мастеровитый парень, нашёл возможность забить.

Отметим и сейв Плешкова, когда Ливо отдали на дальнюю штангу. Вратарь СКА вытащил и помог своей команде победить.

Думаю, в следующих матчах СКА мы увидим примерно такой же рисунок: яркая игра в атаке с более организованными действиями в обороне. Конечно, петербуржцам не хватает их сильнейших хоккеистов: Кузнецова, Никишина, Толчинского, да ещё в прошедшем матче, судя по всему, потеряли и Грицюка, который в каждой встрече добавляет остроты», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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