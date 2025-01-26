И. Крикунов: СКА заметно лучше стал играть в обороне

Бывший игрок КХЛ Илья Крикунов прокомментировал итоги встречи СКА — «Салават Юлаев» (3:2).

«СКА принимал одного из лидеров «Востока». Обе команды очень много забивают, все привыкли к тому, что в их матчах много голов. Сегодня было заброшено не так много шайб. При этом встречу нельзя назвать скучной, соперники создавали достаточное количество моментов, каждая команда нанесла не менее 40 бросков в створ. Хозяева действовали очень организованно. Заметно лучше стали действовать в обороне, хотя ошибки всё равно случались. Например, Ливо забивал из борьбы, но он мастеровитый парень, нашёл возможность забить.

Отметим и сейв Плешкова, когда Ливо отдали на дальнюю штангу. Вратарь СКА вытащил и помог своей команде победить.

Думаю, в следующих матчах СКА мы увидим примерно такой же рисунок: яркая игра в атаке с более организованными действиями в обороне. Конечно, петербуржцам не хватает их сильнейших хоккеистов: Кузнецова, Никишина, Толчинского, да ещё в прошедшем матче, судя по всему, потеряли и Грицюка, который в каждой встрече добавляет остроты», — сказал Крикунов «Чемпионату».