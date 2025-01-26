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Российский форвард «Калгари» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Калгари» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 13 матчей.

Первой звездой игрового дня в НХЛ признан российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко. Российский форвард отметился дублем и результативной передачей в победной встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:4). Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кузьменко 14 (4+10) очков в 35 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 06:58 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 09:34     1:2 Поспишил (Кузьменко, Шарангович) – 32:28     1:3 Андерссон (Баклунд, Поспишил) – 39:52 (pp)     1:4 Бишоп (Ломберг) – 51:53     2:4 Годро (Хартман, Росси) – 54:15 (pp)     2:5 Кузьменко (Шарангович, Уигар) – 54:29     3:5 Фолиньо (Росси, Болди) – 58:46     4:5 Цуккарелло (Сперджен, Росси) – 59:33    

Второй звездой дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, оформивший дубль в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Третьей звездой признан вратарь «Даллас Старз» Кейси Десмит, отразивший все 33 броска в победной игре с «Сент-Луис Блюз» (2:0).

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