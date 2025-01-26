Российский форвард «Калгари» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 13 матчей.

Первой звездой игрового дня в НХЛ признан российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко. Российский форвард отметился дублем и результативной передачей в победной встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:4). Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кузьменко 14 (4+10) очков в 35 матчах.

Второй звездой дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, оформивший дубль в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Третьей звездой признан вратарь «Даллас Старз» Кейси Десмит, отразивший все 33 броска в победной игре с «Сент-Луис Блюз» (2:0).