Расписание матчей ВХЛ на 26 января 2025 года
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Сегодня, 26 января 2025 года, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 2
АКМ
Тульская область
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Перерыв
2 : 1
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Перерыв
1 : 6
Ростов
Ростов-на-Дону
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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