Расписание матчей МХЛ на 26 января 2025 года

Сегодня, 26 января, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК Локо-76 Ярославль Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК Красная Армия Москва Не начался Алмаз Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК Хорс-Карелия Кондопога Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК ХК Капитан Ступино Не начался Академия СКА-Юниор Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК АКМ Новомосковск Новомосковск Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Золотого дивизиона Западной конференции МХЛ возглавляет «Спартак». Команда набрала 66 очков за 39 матчей. На второй строчке располагается «СКА-1946» (60), на третьей — «Академия Михайлова» (56). Первое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции занимают «Мамонты Югры», у которых 61 очко после 38 игр. На второй строчке находится «Ирбис» (58), на третьей «Омские Ястребы» (58).

Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.