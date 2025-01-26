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Расписание матчей МХЛ на 26 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 26 января 2025 года
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Сегодня, 26 января, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
0 : 6
Белые Медведи
Челябинск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
3-й период
1 : 2
Омские Ястребы
Омск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
3-й период
2 : 1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
1-й период
0 : 0
Ирбис
Казань
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Золотого дивизиона Западной конференции МХЛ возглавляет «Спартак». Команда набрала 66 очков за 39 матчей. На второй строчке располагается «СКА-1946» (60), на третьей — «Академия Михайлова» (56). Первое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции занимают «Мамонты Югры», у которых 61 очко после 38 игр. На второй строчке находится «Ирбис» (58), на третьей «Омские Ястребы» (58).

Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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