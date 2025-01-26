59-летний Доминик Гашек сообщил, что готовится в четвёртый раз стать отцом

Легендарный экс-вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек сообщил, что он и его нынешняя партнёрша Ленка ожидают рождение ребёнка.

«Мы очень этого ждём. Это будет ещё сложнее, но, надеюсь, и красивее. Думаю, и я это подчёркиваю, что чем старше ты становишься, тем чаще думаешь о том, что может случиться. 30 лет назад я не был так осторожен, как сейчас.

Никогда не хотел знать заранее, кто родится. Предпочитаю быть приятно удивлённым, когда наступит самый счастливый момент в жизни», — сказал Гашек в интервью iSport.cz, посвящённом предстоящему 60-летнему юбилею двукратного обладателя Кубка Стэнли, который наступит 29 января.

Отметим, что на данный момент у бывшего голкипера есть двое сыновей (Майкл, 35 лет и Ян, 3 года), а также дочь Доминика (29 лет).

Напомним, в последние годы Доминик Гашек чаще появляется в СМИ как явный сторонник отстранения российских спортсменов от международных турниров. Он лично обращался к нескольким крупным спортивным организациям мира с требованием занять более жёсткую позицию по россиянам.