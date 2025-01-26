«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в суперигре и стал победителем 6-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 26 января, завершился 6-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
26 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
7 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Пеньковский (Несветаев) – 01:37 (3x3) 1:1 Лаврентьев (Романов) – 05:40 (3x3) 2:1 Кривченков (Мишкин) – 06:40 (3x3) 3:1 Рачинский (Кривченков) – 08:46 (3x3) 4:1 Лаврентьев (Гартман) – 10:22 (3x3) 5:1 Мишкин (Кривченков) – 14:48 (3x3) 6:1 Кривченков (Мишкин) – 15:23 (3x3) 7:1 Самсонов (Мишкин) – 18:54 (3x3) 7:2 Пеньковский (Несветаев) – 19:20 (3x3) 7:3 Богуш (Демидов) – 20:12 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
26 января 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Фахретдинов (Хмелевски) – 01:31 (3x3) 2:0 Хамматов – 02:56 (3x3) 2:1 Сторчак (Макаров) – 05:46 (3x3) 3:1 Крикунов (Щитов) – 11:53 (3x3) 3:2 Макаров (Чесалин) – 14:13 (3x3) 3:3 Фиськов (Сторчак) – 15:26 (3x3) 4:3 Макаров (Щитов) – 18:51 (3x3)
В суперигре встретились «Авангард» и «Салават Юлаев». Омский клуб одержал победу со счётом 4:2 и стал победителем 6-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
26 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Рыбин (Калашников) – 01:25 (3x3) 0:2 Фиськов (Гусынин) – 05:01 (3x3) 1:2 Щитов (Крикунов) – 09:09 (3x3) 1:3 Сторчак (Лямин) – 11:36 (3x3) 2:3 Хмелевски (Щитов) – 12:29 (3x3) 2:4 Рыбин – 16:28
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18 х 34 м. Команды играют три периода по семь минут. 7-й тур начнётся 30 января.
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