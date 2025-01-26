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Гашек не включил золото ОИ и два Кубка Стэнли в список своих наиболее значимых трофеев

Гашек не включил золото ОИ и два Кубка Стэнли в список своих наиболее значимых трофеев
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Легендарный экс-вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек ответил на вопрос, какие из завоёванных им трофеев представляют для него наибольшую ценность.

«Послушайте, каждый трофей, безусловно, ценен для человека, но самые дорогие из них — те, которые я выиграл в «Пардубице», — сказал Гашек в интервью iSport.cz, посвящённом предстоящему 60-летнему юбилею двукратного обладателя Кубка Стэнли, который наступит 29 января.

Отметим, что за свою карьеру Гашек дважды выступал за «Пардубице»: с 1980-го по 1989-й и с 2009-го по 2010-й год. В составе команды голкипер три раза становился чемпионом Чехии (1987, 1989, 2010).

Свои два Кубка Стэнли Доминатор выиграл в составе «Детройт Ред Уингз» в 2002 и 2008 годах. Также 59-летний Гашек является Олимпийским чемпионом 1998 года в составе сборной Чехии и имеет множество менее значимых внутренних и международных наград.

Напомним, в последние годы Доминик Гашек чаще появляется в СМИ как явный сторонник отстранения российских спортсменов от международных турниров. Он лично обращался к нескольким крупным спортивным организациям мира с требованием занять более жёсткую позицию по россиянам.

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