Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи покинул расположение команды по семейным обстоятельствам

Сегодня, 26 января, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Сибирью». Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи не примет участия в матче с «Барысом». Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, игрок обороны покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

Фото: ХК «Сибирь»

Тревору Мёрфи принадлежал клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету 29-летнего канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков.