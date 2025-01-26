Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи покинул расположение команды по семейным обстоятельствам

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи покинул расположение команды по семейным обстоятельствам
Комментарии

Сегодня, 26 января, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Сибирью». Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи не примет участия в матче с «Барысом». Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, игрок обороны покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

Фото: ХК «Сибирь»

Тревору Мёрфи принадлежал клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету 29-летнего канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков.

Материалы по теме
Тревор Мёрфи обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android