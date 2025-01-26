Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи покинул расположение команды по семейным обстоятельствам
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Сегодня, 26 января, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Сибирью». Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи не примет участия в матче с «Барысом». Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, игрок обороны покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.
Фото: ХК «Сибирь»
Тревору Мёрфи принадлежал клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету 29-летнего канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков.
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