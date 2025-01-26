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Александр Хмелевски назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от СКА

Александр Хмелевски назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от СКА
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал поражение от СКА (2:3) и заявил, что хоккеисты уфимской команды дали слишком много времени и пространства мастеровитым игрокам петербургского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— Во втором периоде СКА трижды забросил в ваши ворота. Что пошло не так?
— У нас была дальняя скамейка, к тому же СКА более агрессивно играл в нападении. Мы дали сопернику слишком много пространства и времени в атаке. Наш голкипер Самонов сыграл отлично, но мы прекрасно понимаем, что он не может тащить на себе всю команду в одиночку.

— Почему не удавалось сравнять счёт в третьем периоде? СКА грамотно выстроил оборону?
— Да, противник вёл в счёте, поэтому стал лучше обороняться в третьем периоде и постоянно встречал нас в средней зоне. У нас в команде достаточно крутых игроков, которые могли забросить свои шайбы, но мы не смогли найти способ, чтобы сделать это, — цитирует Хмелевски Metaratings.ru.

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