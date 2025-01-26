Александр Хмелевски назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от СКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал поражение от СКА (2:3) и заявил, что хоккеисты уфимской команды дали слишком много времени и пространства мастеровитым игрокам петербургского клуба.
— Во втором периоде СКА трижды забросил в ваши ворота. Что пошло не так?
— У нас была дальняя скамейка, к тому же СКА более агрессивно играл в нападении. Мы дали сопернику слишком много пространства и времени в атаке. Наш голкипер Самонов сыграл отлично, но мы прекрасно понимаем, что он не может тащить на себе всю команду в одиночку.
— Почему не удавалось сравнять счёт в третьем периоде? СКА грамотно выстроил оборону?
— Да, противник вёл в счёте, поэтому стал лучше обороняться в третьем периоде и постоянно встречал нас в средней зоне. У нас в команде достаточно крутых игроков, которые могли забросить свои шайбы, но мы не смогли найти способ, чтобы сделать это, — цитирует Хмелевски Metaratings.ru.
- 26 января 2025
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