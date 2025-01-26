Деанджело провёл на площадке более 25 минут в дебютном матче за «Айлендерс»

Защитник Тони Деанджело дебютировал в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Американский игрок обороны провёл первый матч после возвращения в НХЛ из КХЛ.

Деанджело провёл на льду 25 минут и семь секунд (второй показатель среди игроков «Айлендерс»), нанёс два броска в створ ворот и заблокировал два броска при показателе полезности «0». Он также допустил две потери шайбы.

Напомним, 29-летний Деанджело подписал контракт со СКА в сентябре 2024 года, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс».