Деанджело провёл на площадке более 25 минут в дебютном матче за «Айлендерс»
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Защитник Тони Деанджело дебютировал в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Американский игрок обороны провёл первый матч после возвращения в НХЛ из КХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 05:18 0:2 Ахо (Чатфилд) – 06:30 1:2 Романов (Сизикас, Пелеч) – 17:53 2:2 Ли (Хорват, Романов) – 46:26 3:2 Нельсон (Палмьери) – 62:03
Деанджело провёл на льду 25 минут и семь секунд (второй показатель среди игроков «Айлендерс»), нанёс два броска в створ ворот и заблокировал два броска при показателе полезности «0». Он также допустил две потери шайбы.
Напомним, 29-летний Деанджело подписал контракт со СКА в сентябре 2024 года, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс».
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