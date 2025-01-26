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Плющев: против игроков СКА действуют не столько жёстко, сколько с нарушением правил

Плющев: против игроков СКА действуют не столько жёстко, сколько с нарушением правил
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Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев заявил, что против игроков СКА часто действуют с нарушением правил, но арбитры матчей не наказывают соперников штрафными минутами.

«Проблемы в обороне у СКА есть. Уже были сделаны определённые выводы, хотя, конечно, ошибки по-прежнему имеются. Всё это исправимо. Кроме того, есть кадровые потери — Никишин, Кузнецов, Акользин. Против игроков СКА действуют не столько жёстко, сколько с нарушением правил. Не знаю, как судьи трактуют эти эпизоды.

Вот недавно в матче с Череповцом два гола СКА отменили, хотя никакой атаки на вратаря не было, — чистые, хорошие голы. А в ситуации с Никишиным всем было очевидно, что это большой штраф, но его не было. Постоянно разные трактовки и непонятные решения, устал уже, честно говоря, обсуждать судей», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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