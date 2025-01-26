Барков вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков отметился двумя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:2) и вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ.

Теперь на счету Баркова 752 очка в 777 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Он обошёл Олли Йокинена (750) и уступает лишь трём финским игрокам — Саку Койву (832), Яри Курри (1398) и Теэму Селянне (1457).

В текущем сезоне на счету 29-летнего Баркова 40 матчей, в которых финский нападающий набрал 41 очко — забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач. Напомним, в прошлом сезоне Барков стал обладателем Кубка Стэнли.