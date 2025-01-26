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Барков вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ

Барков вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков отметился двумя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:2) и вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт – 05:47     1:1 Сеси (Уолман) – 06:50     2:1 Смит (Ферраро, Зеттерлунд) – 07:22     2:2 Беннетт (Грир, Миккола) – 14:27     2:3 Экблад (Ткачук) – 17:08     2:4 Грир (Носек) – 23:01     2:5 Ткачук (Барков, Экблад) – 25:35 (pp)     2:6 Боквист (Лунделль, Вераге) – 33:07     2:7 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 36:25    

Теперь на счету Баркова 752 очка в 777 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Он обошёл Олли Йокинена (750) и уступает лишь трём финским игрокам — Саку Койву (832), Яри Курри (1398) и Теэму Селянне (1457).

В текущем сезоне на счету 29-летнего Баркова 40 матчей, в которых финский нападающий набрал 41 очко — забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач. Напомним, в прошлом сезоне Барков стал обладателем Кубка Стэнли.

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