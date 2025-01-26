Олимпийский чемпион назвал самую проблемную позицию в составе ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что самой проблемной позицией в ЦСКА являются вратари, и отметил отличное приобретение московским «Динамо» голкипера Владислава Подъяпольского, который показывает уверенную игру за бело-голубых.

– Что скажете о вратарской линии ЦСКА?

– У армейцев Москвы вратари – самая проблемная позиция. Нет стабильности у Просветова, пока не адаптировался Хомченко. Отсюда серийность результатов ЦСКА в нынешнем сезоне – и настороженность перед плей-офф.

– Московское «Динамо»?

– Сразу сказал, что ход с Подъяпольским является сильным. Возьмите последний матч со СКА – наш вратарь спокойно вышел на замену, все броски отбил, победил.

У Подъяпольского есть школа и потенциал. Ему нужно спокойно адаптироваться и выходить на пик в плей-офф. А у болельщиков «Динамо» постепенно появляется вратарская уверенность, которой не было со времён Ерёменко, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.