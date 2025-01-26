Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Сибирь, результат матча 26 января 2025, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Барыс» в овертайме вырвал домашнюю победу у «Сибири», Сетдиков забросил три шайбы
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» (Новосибирская область). Матч прошёл на «Барыс-Арене» и завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Антипин (Жафяров) – 09:05 (5x5)     1:1 Бутузов (Бек, Широков) – 10:41 (5x4)     1:2 Гоголев – 12:15 (5x5)     2:2 Сетдиков (Бекетаев, Николишин) – 16:21 (5x3)     2:3 Аланов (Белоусов) – 33:30 (5x5)     3:3 Сетдиков (Старченко, Савицкий) – 59:34 (5x5)     4:3 Сетдиков (Старченко) – 61:02 (4x3)    

Счёт во встрече открыл нападающий «Барыса» Виктор Антипин с передачи Дамира Жафярова. Гости на это ответили двумя голевыми действиями: сначала шайбу в ворота хозяев забросил Владимир Бутузов, после чего преимущество укрепил Павел Гоголев. Вернул равновесие в матче Никита Сетдиков. Все эти действия уместились лишь в первый период.

Во втором игровом отрезке снова вывел гостей вперёд Егор Аланов с передачи Георгия Белоусова. Третий период прошёл напряжённо для «Барыса», который был на грани поражения, однако за 26 секунд до концовки матча Сетдиков сравнял счёт. И он же уже в овертайме с передачи Романа Старченко принёс своей команде победу.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android