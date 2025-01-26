«Барыс» в овертайме вырвал домашнюю победу у «Сибири», Сетдиков забросил три шайбы

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» (Новосибирская область). Матч прошёл на «Барыс-Арене» и завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Счёт во встрече открыл нападающий «Барыса» Виктор Антипин с передачи Дамира Жафярова. Гости на это ответили двумя голевыми действиями: сначала шайбу в ворота хозяев забросил Владимир Бутузов, после чего преимущество укрепил Павел Гоголев. Вернул равновесие в матче Никита Сетдиков. Все эти действия уместились лишь в первый период.
Во втором игровом отрезке снова вывел гостей вперёд Егор Аланов с передачи Георгия Белоусова. Третий период прошёл напряжённо для «Барыса», который был на грани поражения, однако за 26 секунд до концовки матча Сетдиков сравнял счёт. И он же уже в овертайме с передачи Романа Старченко принёс своей команде победу.
- 26 января 2025
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