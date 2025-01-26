«Не лучшая реализация моментов». Главный тренер «Сибири» — о проигранном «Барысу» матче

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил встречу с «Барысом», в которой новосибирцы уступили со счётом 3:4 (ОТ).

«Сегодня с нашей стороны была не лучшая реализация моментов, которых было предостаточно, соперник за это нас и наказал. Получили глупейшее удаление в концовке игры, оставив команду втроём. Закон — не забиваешь ты, забивают тебе, «Барыс» этим и воспользовался», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Сибири».

Напомним, казахстанцам удалось прервать 12-матчевую серию поражений, в этом команде помог Никита Сетдиков, оформивший хет-трик. Ранее предыдущая победа «Барыса» была 17 декабря 2024-го.