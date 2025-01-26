«Не лучшая реализация моментов». Главный тренер «Сибири» — о проигранном «Барысу» матче
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил встречу с «Барысом», в которой новосибирцы уступили со счётом 3:4 (ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Антипин (Жафяров) – 09:05 (5x5) 1:1 Бутузов (Бек, Широков) – 10:41 (5x4) 1:2 Гоголев – 12:15 (5x5) 2:2 Сетдиков (Бекетаев, Николишин) – 16:21 (5x3) 2:3 Аланов (Белоусов) – 33:30 (5x5) 3:3 Сетдиков (Старченко, Савицкий) – 59:34 (5x5) 4:3 Сетдиков (Старченко) – 61:02 (4x3)
«Сегодня с нашей стороны была не лучшая реализация моментов, которых было предостаточно, соперник за это нас и наказал. Получили глупейшее удаление в концовке игры, оставив команду втроём. Закон — не забиваешь ты, забивают тебе, «Барыс» этим и воспользовался», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Сибири».
Напомним, казахстанцам удалось прервать 12-матчевую серию поражений, в этом команде помог Никита Сетдиков, оформивший хет-трик. Ранее предыдущая победа «Барыса» была 17 декабря 2024-го.
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