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Седиков оформил хет-трик в ворота бывшей команды — «Сибири», включая победный гол

Седиков оформил хет-трик в ворота бывшей команды — «Сибири», включая победный гол
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Сегодня, 26 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий «Барыса» Никита Сетдиков оформил хет-трик и помог казахстанцам прервать 12-матчевую серию поражений. «Барыс» обыграл «Сибирь» со счётом 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Антипин (Жафяров) – 09:05 (5x5)     1:1 Бутузов (Бек, Широков) – 10:41 (5x4)     1:2 Гоголев – 12:15 (5x5)     2:2 Сетдиков (Бекетаев, Николишин) – 16:21 (5x3)     2:3 Аланов (Белоусов) – 33:30 (5x5)     3:3 Сетдиков (Старченко, Савицкий) – 59:34 (5x5)     4:3 Сетдиков (Старченко) – 61:02 (4x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Дважды Сетдиков сравнял счёт по ходу встречи. Его второй гол помог вывести казахстанцев в овертайм. На второй минуте дополнительного времени Никита забросил победную шайбу и сделал хет-трик. За 35 матчей 29-летний Сетдиков набрал 11(6+5) очков.

Сетдиков провёл в «Сибири» четыре сезона, позже перешёлв «Нефтехимик», а с текущего чемпионата играет в Новосибирске

Ранее последняя победа у «Барыса» была 17 декабря 2024 года в игре с московским «Динамо» (2:0).

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