Седиков оформил хет-трик в ворота бывшей команды — «Сибири», включая победный гол

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Сегодня, 26 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий «Барыса» Никита Сетдиков оформил хет-трик и помог казахстанцам прервать 12-матчевую серию поражений. «Барыс» обыграл «Сибирь» со счётом 4:3 ОТ.

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Дважды Сетдиков сравнял счёт по ходу встречи. Его второй гол помог вывести казахстанцев в овертайм. На второй минуте дополнительного времени Никита забросил победную шайбу и сделал хет-трик. За 35 матчей 29-летний Сетдиков набрал 11(6+5) очков.

Сетдиков провёл в «Сибири» четыре сезона, позже перешёлв «Нефтехимик», а с текущего чемпионата играет в Новосибирске

Ранее последняя победа у «Барыса» была 17 декабря 2024 года в игре с московским «Динамо» (2:0).