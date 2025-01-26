Седиков оформил хет-трик в ворота бывшей команды — «Сибири», включая победный гол

Сегодня, 26 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий «Барыса» Никита Сетдиков оформил хет-трик и помог казахстанцам прервать 12-матчевую серию поражений. «Барыс» обыграл «Сибирь» со счётом 4:3 ОТ.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Дважды Сетдиков сравнял счёт по ходу встречи. Его второй гол помог вывести казахстанцев в овертайм. На второй минуте дополнительного времени Никита забросил победную шайбу и сделал хет-трик. За 35 матчей 29-летний Сетдиков набрал 11(6+5) очков.
Сетдиков провёл в «Сибири» четыре сезона, позже перешёлв «Нефтехимик», а с текущего чемпионата играет в Новосибирске
Ранее последняя победа у «Барыса» была 17 декабря 2024 года в игре с московским «Динамо» (2:0).
- 26 января 2025
-
18:20
-
17:58
-
17:22
-
16:48
-
16:45
-
16:15
-
15:50
-
15:15
-
14:35
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:28
-
08:15
-
08:03
-
07:41
-
07:25
-
06:59
-
06:45
-
06:19