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«Лада» поддержала волонтёров, спасающих черноморское побережье от загрязнения мазутом

«Лада» поддержала волонтёров, спасающих черноморское побережье от загрязнения мазутом
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Тольяттинская «Лада» поддержала волонтёров, спасающих черноморское побережье от загрязнения мазутом. На матч с «Нефтехимиком» 26 января команда вышла со специальными нашивками «Спасаем море». Встреча проходит в эти минуты. «Нефтехимик» выигрывает со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Перерыв
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Хоружев (Лещенко) – 04:55 (5x4)     1:1 Шараканов (Алтыбармакян) – 08:39 (5x5)     2:1 Барбер (Сериков) – 20:41 (5x5)    

Фото: ХК «Лада»

«Вместе с нижнекамским клубом поддержим волонтёров, спасающих природу черноморского побережья», — написала пресс-служба «Лады» в телеграм-канале.

Напомним, 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров класса Волгонефть («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239») в Керченском проливе в результате шторма произошёл разлив мазута.

Мазут — нефтепродукт, который может уходить глубоко в толщи воды, убрать его оттуда невозможно, а единственный способ помочь рыбам и птицам, живущим в море и вблизи, — это сбор мазута с береговой линии.

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