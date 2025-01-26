Тольяттинская «Лада» поддержала волонтёров, спасающих черноморское побережье от загрязнения мазутом. На матч с «Нефтехимиком» 26 января команда вышла со специальными нашивками «Спасаем море». Встреча проходит в эти минуты. «Нефтехимик» выигрывает со счётом 2:1.

Фото: ХК «Лада»

«Вместе с нижнекамским клубом поддержим волонтёров, спасающих природу черноморского побережья», — написала пресс-служба «Лады» в телеграм-канале.

Напомним, 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров класса Волгонефть («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239») в Керченском проливе в результате шторма произошёл разлив мазута.

Мазут — нефтепродукт, который может уходить глубоко в толщи воды, убрать его оттуда невозможно, а единственный способ помочь рыбам и птицам, живущим в море и вблизи, — это сбор мазута с береговой линии.