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Гашек ответил, верит ли Ягру, заявившему, что завершит карьеру по окончании этого сезона

Гашек ответил, верит ли Ягру, заявившему, что завершит карьеру по окончании этого сезона
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Легендарный экс-вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек высказался ещё об одной легенде чешского хоккея Яромире Ягре, прокомментировав его недавнее заявление о том, что нынешний сезон станет последним в его карьере игрока. На данный момент 52-летний Ягр до сих пор играет на профессиональном уровне за клуб «Кладно», владельцем которого он является.

«Лучше ему не делать заявлений, потому что он всё равно всегда сделает так, как захочет (смеётся). Многие эксперты раньше что-то предсказывали, но всё получалось по-другому. А в его случае: он владелец, и только он решит, когда будет его последний сезон», — приводит слова Гашека Livesport.cz.

В нынешнем сезоне чешской Экстралиги Яромир Ягр провёл 27 матчей за «Кладно», в которых набрал 12 (4+8) очков.

Напомним, в 1998 году Ягр и Гашек вместе выиграли золотые медали Олимпиады в Нагано, обыграв в финале сборную России со счётом 1:0.

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