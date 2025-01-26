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«Баффало» интересуется Элиасом Петтерссоном — инсайдер Sportsnet

«Баффало» интересуется Элиасом Петтерссоном — инсайдер Sportsnet
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил об интересе «Баффало Сэйбрз» к нападающему «Ванкувер Кэнакс» Элиасу Петтерссону.

«Переговоры продолжаются, одна из команд, которая действительно проявляет большой интерес – это «Баффало». Есть и другие, но «Баффало» определённо среди них», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

26-летний шведский нападающий на протяжении всей карьеры играл в «Ванкувер Кэнакс». За 42 матча в текущем сезоне он заработал 30 очков.

Ранее переговоры между клубами также велись, но к общему решению им прийти не удалось.

Сейчас «Баффало» находится на последнем, 16-м месте Востока, у команды 41 очко после 49 встреч.

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