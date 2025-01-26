«Северсталь» обыграла «Сочи» по буллитам и вышла на второе место Западной конференции КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Тимур Хафизов и Амир Гараев. За «Северсталь» забили Марк Барберио и Давид Думбадзе, оформивший дубль. Победный буллит на счету Александра Скоренова.

Череповецкая «Северсталь» четвёртый раз подряд одержала победу и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции, опережает её только «Локомотив».