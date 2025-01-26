«Северсталь» обыграла «Сочи» по буллитам и вышла на второе место Западной конференции КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Волков, Хафизов) – 22:58 (5x5) 2:0 Хафизов (Тянулин, Попов) – 25:08 (5x4) 2:1 Барберио (Скоренов, Грудинин) – 29:35 (5x5) 3:1 Гараев (Венгрыжановский) – 47:41 (5x5) 3:2 Думбадзе (Подшивалов, Чуркин) – 49:13 (5x5) 3:3 Думбадзе (Alexei Kruchinin, Калдис) – 58:17 (5x5) 3:4 Скоренов – 65:00
В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Тимур Хафизов и Амир Гараев. За «Северсталь» забили Марк Барберио и Давид Думбадзе, оформивший дубль. Победный буллит на счету Александра Скоренова.
Череповецкая «Северсталь» четвёртый раз подряд одержала победу и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции, опережает её только «Локомотив».
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