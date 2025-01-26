«Нефтехимик» одержал победу над «Ладой» и прервал серию из шести поражений
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Хоружев (Лещенко) – 04:55 (5x4) 1:1 Шараканов (Алтыбармакян) – 08:39 (5x5) 2:1 Барбер (Сериков) – 20:41 (5x5) 2:2 Волков (Кугрышев, Шараканов) – 46:56 (5x4) 3:2 Капустин (Митякин) – 53:12 (5x5) 4:2 Митякин (Белозёров, Пастухов) – 55:54 (5x4)
В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Магомед Шараканов и Александр Волков. За «Нефтехимик» забили Кирилл Капустин, Никита Хоружев, Райли Барбер и Евгений Митякин.
У «Лады» четвёртое поражение подряд, а вот нижнекамцы прервали шестиматчевую серию неудач.
Тольяттинцы (42) находятся на 10-м месте в турнирной таблице Востока, «Нефтехимик» (43) — на девятой строчке.
Комментарии
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