«Нефтехимик» одержал победу над «Ладой» и прервал серию из шести поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Магомед Шараканов и Александр Волков. За «Нефтехимик» забили Кирилл Капустин, Никита Хоружев, Райли Барбер и Евгений Митякин.

У «Лады» четвёртое поражение подряд, а вот нижнекамцы прервали шестиматчевую серию неудач.

Тольяттинцы (42) находятся на 10-м месте в турнирной таблице Востока, «Нефтехимик» (43) — на девятой строчке.