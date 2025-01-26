Борис Михайлов высказался о травмах Кузнецова и Никишина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал ситуации с травмами хоккеистов СКА Александра Никишина и Евгения Кузнецова.

«Могу только сказать, что травма любого игрока, а тем более ведущего – потеря для команды. Это сказывается на всем, в том числе на рисунке игры. Можно лишь пожелать и Кузнецову, и Никишину скорейшего возвращения на лед. С другой стороны, такие моменты показывают силу коллектива – способен ли он без лидеров показывать результат.

Что касается самих травм, хоккей есть хоккей. Здесь может быть всё – и эмоции, и грязная игра где-то. Бесследно эти эпизоды не проходят», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, Кузнецов получил травму 25 декабря во время матча с ЦСКА, он пока так и не вернулся на лёд.

Никишин получил травму 21 января, во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2). Он попал под силовой прием Максима Шалунова