Главный тренер «Северстали» оценил победный матч с «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу команды в матче с «Сочи» (4:3 Б).

«Мы готовили хоккеистов к тому, что будет непростая встреча, будет упорный матч. Что, собственно говоря, и произошло. Пол-игры преимущество было у соперника, затем мы перехватили инициативу. Нам пришлось отыгрываться с 0:2. Очень отрадно, что мы выиграли этот матч. Смогли переломить ход, выиграть за счёт командных действий», — приводит слова Козырева телеграм-канал «Северстали».

Команда из Череповца отыгралась со счёта 1:3, а в серии буллитов вырвала победу и вышла на второе место в турнирной таблице Запада.