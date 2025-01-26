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Главный тренер «Северстали» оценил победный матч с «Сочи»

Главный тренер «Северстали» оценил победный матч с «Сочи»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу команды в матче с «Сочи» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Волков, Хафизов) – 22:58 (5x5)     2:0 Хафизов (Тянулин, Попов) – 25:08 (5x4)     2:1 Барберио (Скоренов, Грудинин) – 29:35 (5x5)     3:1 Гараев (Венгрыжановский) – 47:41 (5x5)     3:2 Думбадзе (Подшивалов, Чуркин) – 49:13 (5x5)     3:3 Думбадзе (Alexei Kruchinin, Калдис) – 58:17 (5x5)     3:4 Скоренов – 65:00    

«Мы готовили хоккеистов к тому, что будет непростая встреча, будет упорный матч. Что, собственно говоря, и произошло. Пол-игры преимущество было у соперника, затем мы перехватили инициативу. Нам пришлось отыгрываться с 0:2. Очень отрадно, что мы выиграли этот матч. Смогли переломить ход, выиграть за счёт командных действий», — приводит слова Козырева телеграм-канал «Северстали».

Команда из Череповца отыгралась со счёта 1:3, а в серии буллитов вырвала победу и вышла на второе место в турнирной таблице Запада.

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