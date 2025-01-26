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Главный тренер «Сибири» объяснил, почему на матче с «Барысом» отсутствовал Мёрфи

Главный тренер «Сибири» объяснил, почему на матче с «Барысом» отсутствовал Мёрфи
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, почему защитника Тревора Мёрфи не оказалось в составе новосибирцев. Команда в овертайме уступила «Барысу» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Антипин (Жафяров) – 09:05 (5x5)     1:1 Бутузов (Бек, Широков) – 10:41 (5x4)     1:2 Гоголев – 12:15 (5x5)     2:2 Сетдиков (Бекетаев, Николишин) – 16:21 (5x3)     2:3 Аланов (Белоусов) – 33:30 (5x5)     3:3 Сетдиков (Старченко, Савицкий) – 59:34 (5x5)     4:3 Сетдиков (Старченко) – 61:02 (4x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Мёрфи по семейным обстоятельствам пришлось покинуть нашу команду на небольшой промежуток времени. У человека горе, умер отец», — сказал Епанчинцев в предматчевом интервью, опубликованном на сайте КХЛ.

Сейчас «Сибирь» на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ и попадает в зону плей-офф. «Нефтехимик» на девятой строчке, команде не хватает семи очков, чтобы сравняться по их количеству с новосибирцами.

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