Главный тренер «Сибири» объяснил, почему на матче с «Барысом» отсутствовал Мёрфи

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, почему защитника Тревора Мёрфи не оказалось в составе новосибирцев. Команда в овертайме уступила «Барысу» (3:4).

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«Мёрфи по семейным обстоятельствам пришлось покинуть нашу команду на небольшой промежуток времени. У человека горе, умер отец», — сказал Епанчинцев в предматчевом интервью, опубликованном на сайте КХЛ.

Сейчас «Сибирь» на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ и попадает в зону плей-офф. «Нефтехимик» на девятой строчке, команде не хватает семи очков, чтобы сравняться по их количеству с новосибирцами.