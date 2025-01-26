Доминик Гашек рассказал, что до сих пор играет в хоккей на позиции защитника

Легендарный экс-вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек рассказал, что представляет собой его жизнь на сегодняшний день.

«Я отец. Отец моего сына, которому три года, и у нас также есть другие важные семейные хлопоты, и это для меня на первом месте, потому что это самое важное.

У меня три фирмы, которые процветают. Что касается руководства, то я более ли менее делегировал это другим людям, а сам хожу туда, как говорится, попить кофе, поболтать, или, может быть, на какие-то обязательные заседания совета директоров, но на этом моё участие заканчивается.

Что касается спорта, то да, я стараюсь активно им заниматься. Я до сих пор не могу представить свою жизнь без спорта, да и не хочу. Около двух лет назад у меня были проблемы со спиной, и мне пришлось сделать операцию, что было не очень приятно. Но она помогла, и благодаря этому я всё ещё могу кататься на велосипеде и получать удовольствие от хоккея, играя за команду Новы-Книн, что мне очень нравится. Конечно, уже не на позиции вратаря, а защитника», — сказал Гашек в интервью iSport.cz, посвящённом его предстоящему 60-летнему юбилею, который наступит 29 января.

Новы-Книн — небольшой населённый пункт в Среднечешском крае Чехии, где Гашек в данный момент проживает со своей семьёй.

Напомним, Доминик Гашек является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», а также олимпийским чемпионом 1998 года в составе сборной Чехии. За свою карьеру в НХЛ он шесть раз выигрывал «Везина Трофи» — индивидуальную награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Отметим, что в последние годы Доминик Гашек чаще появляется в СМИ как явный сторонник отстранения российских спортсменов от международных турниров.