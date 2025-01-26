Панарин вошёл в состав первой символической сборной «Рейнджерс» за последние 25 лет

Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошёл в состав первой символической сборной своего клуба за последние 25 лет. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

Туда также вошли другие хоккеисты, отметившиеся своей игрой в составе клуба: Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Макдона, Хенрик Лундквист.

Панарин играет в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне у него 50 очков после 46 матчей. Ему удалось забить 20 голов и сделать 30 ассистов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас находится на 11-й строчке Восточной конференции НХЛ. У команды 52 очка после 48 игр.