Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин вошёл в состав первой символической сборной «Рейнджерс» за последние 25 лет

Панарин вошёл в состав первой символической сборной «Рейнджерс» за последние 25 лет
Комментарии

Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошёл в состав первой символической сборной своего клуба за последние 25 лет. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

Туда также вошли другие хоккеисты, отметившиеся своей игрой в составе клуба: Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Макдона, Хенрик Лундквист.

Панарин играет в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне у него 50 очков после 46 матчей. Ему удалось забить 20 голов и сделать 30 ассистов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас находится на 11-й строчке Восточной конференции НХЛ. У команды 52 очка после 48 игр.

Материалы по теме
Драка тяжеловесов и новое достижение Панарина. «Монреаль» и «Рейнджерс» дали шоу!
Драка тяжеловесов и новое достижение Панарина. «Монреаль» и «Рейнджерс» дали шоу!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android