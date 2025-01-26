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Шестёркин попал во вторую символическую сборную «Нью-Йорк Рейнджерс» за последние 25 лет

Шестёркин попал во вторую символическую сборную «Нью-Йорк Рейнджерс» за последние 25 лет
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Российский голкипер Игорь Шестёркин попал во вторую символическую сборную «Нью-Йорк Рейнджерс» за последние 25 лет. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Туда же попали другие хоккеисты, отметившиеся своей игрой в составе клуба: Яромир Ягр, Дерек Степан, Матс Цуккарелло, Дэн Джирарди, Марк Стаал.

Сейчас Шестёркин является самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. В текущем сезоне на его счету 16 выигранных матчей из 34. Процент отражённых бросков — 91,4, коэффициент надёжности — 2,72.

В первую символическую сборную попал Артемий Панарин, играющий в составе «Рейнджерс» с 2019 года.

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