Олег Леонтьев высказался о матче с «Ладой», прервавшем серию поражений «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал матч с «Ладой», в котором нижнекамцы оказались сильнее — 4:2.

«Мы понимали, насколько важен сегодняшний матч. Это понимал и соперник. Поэтому был накал борьбы, было много эмоций. Парни — молодцы, выстояли и выдержали прессинг соперника. Также мы забили хорошие голы, которых хватило для победы. Сегодня была сплочённая команда, мы заслужили победу. Ещё раз — всех с победой! Большое спасибо и болельщикам, которые пришли нас поддержать. Но это одна игра, на ней мы останавливаться не будем. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующим матчам», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».