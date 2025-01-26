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Олег Леонтьев высказался о матче с «Ладой», прервавшем серию поражений «Нефтехимика»

Олег Леонтьев высказался о матче с «Ладой», прервавшем серию поражений «Нефтехимика»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал матч с «Ладой», в котором нижнекамцы оказались сильнее — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Хоружев (Лещенко) – 04:55 (5x4)     1:1 Шараканов (Алтыбармакян) – 08:39 (5x5)     2:1 Барбер (Сериков) – 20:41 (5x5)     2:2 Волков (Кугрышев, Шараканов) – 46:56 (5x4)     3:2 Капустин (Митякин) – 53:12 (5x5)     4:2 Митякин (Белозёров, Пастухов) – 55:54 (5x4)    

«Мы понимали, насколько важен сегодняшний матч. Это понимал и соперник. Поэтому был накал борьбы, было много эмоций. Парни — молодцы, выстояли и выдержали прессинг соперника. Также мы забили хорошие голы, которых хватило для победы. Сегодня была сплочённая команда, мы заслужили победу. Ещё раз — всех с победой! Большое спасибо и болельщикам, которые пришли нас поддержать. Но это одна игра, на ней мы останавливаться не будем. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующим матчам», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

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