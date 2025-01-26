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«У нас такая ситуация — невозможно ротировать состав». Зубов — о матче с «Нефтехимиком»

«У нас такая ситуация — невозможно ротировать состав». Зубов — о матче с «Нефтехимиком»
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И.о. главного тренера «Лады» Павел Зубов высказался о матче с «Нефтехимиком», упомянув о ситуации в команде и пообещал найти способ исправить ситуацию. Тольяттинский клуб в матче 26 января уступил нижнекамцам со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Хоружев (Лещенко) – 04:55 (5x4)     1:1 Шараканов (Алтыбармакян) – 08:39 (5x5)     2:1 Барбер (Сериков) – 20:41 (5x5)     2:2 Волков (Кугрышев, Шараканов) – 46:56 (5x4)     3:2 Капустин (Митякин) – 53:12 (5x5)     4:2 Митякин (Белозёров, Пастухов) – 55:54 (5x4)    

«Соперника с победой! К сожалению, у нас такая ситуация, что невозможно ротировать состав. Об этом я сказал и в раздевалке. Не могу не отметить Государева. Парень вышел, старался, грыз лёд и заработал удаление, которое мы реализовали. Но одна треть игроков вообще не понимают, за какой клуб они играют. Это никому не позволено. Мы найдём варианты, чтобы этих хоккеистов заменить», — приводит слова Зубова официальный сайт «Нефтехимика».

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