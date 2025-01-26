«У нас такая ситуация — невозможно ротировать состав». Зубов — о матче с «Нефтехимиком»

И.о. главного тренера «Лады» Павел Зубов высказался о матче с «Нефтехимиком», упомянув о ситуации в команде и пообещал найти способ исправить ситуацию. Тольяттинский клуб в матче 26 января уступил нижнекамцам со счётом 2:4.

«Соперника с победой! К сожалению, у нас такая ситуация, что невозможно ротировать состав. Об этом я сказал и в раздевалке. Не могу не отметить Государева. Парень вышел, старался, грыз лёд и заработал удаление, которое мы реализовали. Но одна треть игроков вообще не понимают, за какой клуб они играют. Это никому не позволено. Мы найдём варианты, чтобы этих хоккеистов заменить», — приводит слова Зубова официальный сайт «Нефтехимика».