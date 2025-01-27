«Мы в шоке». Натан Маккиннон — о неожиданном переходе Микко Рантанена в «Каролину»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о переходе финского форварда Микко Рантанена в «Каролину Харрикейнз».

«Мы в шоке. Просто безумие, что кто-то вроде него может быть обменян прямо сейчас. Он важная часть нашей команды, её культуры.

Многие ребята просто в шоке. Это просто безумие, что кто-то вроде него может быть продан прямо сейчас. Он большая часть нашей команды, нашей культуры. Он был здесь с лучших дней сезона-2016/2017 и до сих пор. Он помог этому клубу стать обладателем Кубка Стэнли, и, очевидно, быть в претендентах на трофей каждый сезон — это его огромная заслуга.

Это только одна часть. В основном мы проводим время вместе вне льда, так что, возможно, именно по этой части мы будем скучать больше всего. Он забавный, просто отличный товарищ по команде, отличный человек», — приводит слова Маккиннона Sportsnet.