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Нью-Йорк Рейнджерс — Колорадо Эвеланш, результата матча 26 января 2024, 4:5, НХЛ 2024-2025

Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43     0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26     1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10     2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36     2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp)     2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01     3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05     4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02     4:5 Лехконен (Макар) – 59:45    

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Джек Друри, Кейл Макар, оформивший дубль, Юусо Пярссинен и Арттури Лехконен. За «Рейнджерс» забили Сэм Кэррик, Винсент Трочек, Уильям Борген и Артемий Панарин. Также на счету Панарина результативная передача. Победную шайбу «Колорадо» Лехконен забросил за 15 секунд до завершения третьего периода. Ворота «Рейнджерс» защищал россиянин Игорь Шестёркин.

«Колорадо» удалось прервать серию поражений из трёх матчей. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, заработав 60 очков за 51 игру. «Рейнджерс» располагаются на 11-й строчке Востока, у команды 52 очка после 49 матчей.

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