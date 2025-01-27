Канадский новичок «Лады» Камара: усердно тренировался месяц, хотел приехать готовым

Нападающий «Лады» Энтони Камара высказался о своём дебюте в тольяттинской «Ладе».

— Между вашим переходом и дебютом прошёл месяц. Трудно было доехать до России в нынешних условиях?

— Это не было сложно, я был дома, каждый день усердно тренировался, приводил себя в форму, чтобы приехать сюда готовым.

— Были ли проблемы с оформлением российской визы?

— Нет, просто это совпало с российскими выходными (улыбается). Это чуть затянуло процесс, но всё было готово в срок, — сказал Камара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

После двух игр в составе «Лады» Камара заработал голевую передачу.